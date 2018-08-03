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03 Ağustos 2018 12:07

Kapadokya gelin ve damat çekimlerinin vazgeçilmez mekanı oldu

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesine, dış mekan çekimleri yaptırmak isteyenler bölgeye akın ediyorlar.

Kapadokya gelin ve damat çekimlerinin vazgeçilmez mekanı oldu

03 Ağustos 2018 12:07


Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, yeni evlenecek olan çiftlerin ve balayına gelen çiftlerin fotoğraf mekanı olmaya devam ediyor. Başta Çin, Brezilya ve Kolombiya olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinden çiftlerin dış mekan çekimlerine geldiği Kapadokya bölgesi, yerli turist ve çiftlerin de uğrak yerleri arasında.


Nevşehir’in Avanos ilçesinde yaşayan Şevket Tekin ve Tuğba Turunç çifti ise, bölgeye yurt dışından da çiftlerin gelerek fotoğraf çektirdiklerini belirterek, "Turistlerin hayran olduğu bir bölge ve biz de burada yaşıyoruz. Biz de bu güzellikler arasında düğün fotoğrafımızı çektirmek istedik" diye konuştu.


Kapadokya bölgesinde fotoğraf çekimleri yapan Ümit Yıldırım, dünyanın dört bir yanından fotoğraf çektirmek için bölgeyi tercih eden turistlerin son zamanlarda oldukça arttığını kaydetti. Yıldırım, “Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda gelin ve damat Kapadokya bölgesine gelerek fotoğraf çekiniyor. Bende o fırsatları değerlendiriyorum. Bölgeye son zamanlarda Çin, Brezilya ve Kolombiya’dan fotoğraf çekimlerine oldukça fazla ilgi olduğunu ifade edebilirim. Türkiye’deki ilgi de oldukça fazla olmaya başladı. Sadece Nevşehir olarak değil Türkiye’nin her yerinden Kapadokya bölgesine fotoğraf çektirmek için geliyorlar. Düğünlerini yapacak olan çiftlerimiz bir hafta öncesinde Kapadokya bölgesine geliyor. Burada dış çekimlerini yaptırmasının ardından yeniden memleketlerine dönüyorlar” dedi.




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