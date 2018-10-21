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Kapadokya Göremespor: 1 - İskenderun Belediyespor:1

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.

grup mücadelesinde Kapadokya Göremespor Gazi Stadyumunda İskenderun Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.


BAL Ligi 5.grup mücadelesinde Kapadokya Göremespor, İskenderun Belediyespor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken maçın ikinci yarısında Kapadokya Göremespor 52.dakikada Yasin'in kaydettiği gol ile maçta 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Kapadokya Göremespor rakip kaleye ikinci gol için yüklenirken İskenderun Belediyespor kontra ataklar ile aradığı golü 71.dakikada Eren ile buldu. Maçta bu dakikadan sonra başka gol olmayınca maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

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