İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kapadokya Göremespor ilk maçında mağlup oldu

Bölgesel Amatör Lig 5.

grup mücadelesinde Kapadokya Göremespor, Gazi Stadyumunda Aksaray Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.


BAL Ligi 5.grup mücadelesinde Kapadokya Göremespor kendi saha ve seyircisi önünde Aksaray Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu. BAL Ligi 5.grupta ligin ilk haftasında Kapadokya Göremespor, Gazi Stadyumunda Aksaray Belediyespor'u konuk etti.


Maçın ilk yarısında maç genellikle orta saha mücadelesi şeklinde geçerken maçın 43.dakikasında konuk ekip Aksaray Belediyespor Abdullah Özkılıç'ın kaydettiği gol ile maçın ilk yarısı da 1-0 Aksaray Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi.


Maçın ikinci yarısında gol arayan taraf Kapadokya Göremespor olurken Aksaray Belediyespor kontra ataklar ile gol aradı. Maçın 84.dakikasında Aksaray Belediyespor kullanılan korner sonrasında ceza sahası içindeki karambolde Cüneyt'in vuruşunda ikinci golü buldu.


Maçta başka gol olmayınca Aksaray Belediyespor, Kapadokya Göremespor'u 2-0 mağlup ederek lige galibiyet ile başlayan taraf oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.