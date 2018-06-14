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14 Haziran 2018 12:20

Kapadokya Hastanesi Başhekimi Yakut, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı

Kapadokya Hastanesi Başhekimi Op.

Kapadokya Hastanesi Başhekimi Yakut, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı

14 Haziran 2018 12:20

Doktor Fatih Yakur, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.


Dr. Fatih Yakut yayınlamış olduğu mesajında, Dini ve milli bayramlarımız, millet olarak birlik ve beraberliğimizi daha içten hissettiğimiz, mutluluklarımızı paylaştığımız müstesna günlerimizdir ifadelerini kullandığı mesajında şunları kaydetti;


“Bizleri milletçe sevgi ve saygı bağları ile birleştiren, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olacak, yeni bir bayrama daha sağlık, huzur, güven, birlik ve beraberlik ortamı içerisinde ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Toplum hayatımızda çok özel ve anlamlı bir yeri olan, Milletimizin manevi değerlerinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel bir şekilde yaşandığı dini bayram günleri; vatandaşlarımızı birbirlerine sevgi ve saygı içerisinde yaklaştıran; aile fertlerinin, akraba, dost ve arkadaşların bir araya gelmesini sağlayarak özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dostluk, hoşgörü duygularını güçlendiren, sevinç ve mutluluğun milletçe yaşandığı müstesna günlerdendir.


Bu duygu ve düşüncelerle, dostlukların ve arkadaşlıkların güçlendiği Ramazan Bayramının ülkemizin huzur, güven ve mutluluğuna karşılıklı dayanışma ve hoşgörü fikrinin daha da güçlenmesine, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılmasına, tüm insanlık için barış ve huzur getirmesine vesile olmasını diler, Ramazan Bayramı’nın tüm halkımıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni eder, saygılar sunarım.”




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