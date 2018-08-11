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11 Ağustos 2018 09:37

Kapadokya Moskova’daki Türkiye fuarında tanıtılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Türkiye Otelciler Federasyonunun (TÜROFED) koordinasyonunda düzenlenen 2.

Kapadokya Moskova’daki Türkiye fuarında tanıtılıyor

11 Ağustos 2018 09:37

Türkiye Festivali, Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Krasnaya Presnya Park’ında açıldı.


12 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek festivale Kapadokya’yı temsilen Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Göreme Belediye’si, KAPTİD Başkanı Yakup Dinler ve Göreme’den ise otel işletmeciliği yapan Bekir Coşkun, Teyfik Ölmez, Mehmet Keçeci ile Göreme Belediyesinden görevli bir personel Kapadokya’daki destinasyonlar hakkında gelen misafirlere bilgi verdi. Rus misafirlerin en çok dikkatini çeken ise stantta hediye edilen Rusça kitapçıklar ve balonlar oldu.


Festivalin ilk gününde ziyaretçilere minik balon figürleri, Kapadokya kartpostalları, magnet gibi küçük hediyeler takdim edildi.




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