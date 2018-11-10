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Kapadokya Üniversitesi 8 madalya birden kazandı

Gastronomi alanında 40’ın üstünde madalyası bulunan Kapadokya Üniversitesi bu yıl düzenlenen 7.

Gastronomi alanında 40'ın üstünde madalyası bulunan Kapadokya Üniversitesi bu yıl düzenlenen 7.Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması'ndan 8 madalya daha kazanarak madalya sayısını artırdı.


Bugüne kadar düzenlenen İstanbul Gastronomi Festivali, Alanya Altın Kepçe Yemek Yarışması, Ulusal Üniversiteler Arası Aşçılık Şampiyonası ve Kapadokya Yemek Yarışması gibi tüm yarışma ve festivallerde 40'ın üstünde madalya kazanan Kapadokya Üniversitesinin Aşçılık ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri öğrencileri, bu yıl 7'ncisi düzenlenen Alanya Belediyesi & Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması'nda 8 bronz madalya kazanarak başarı geleneğini devam ettirdi.


Alanya Belediyesi ile Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği tarafından 7-9 Kasım 2018 tarihleri arasında Alanya'da düzenlenen yarışmaya Öğretim Görevlileri Cem Aydoğdu ve Melih İçigen başkanlığında katılan Kapadokya Üniversitesinin Aşçılık ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri Pelinsu Kılıç, Sedanur Genç, Mehmet Yüşa Topuz, Mustafa Türkten, Beyza Nur Kaplan, Ahmet Temir, Gülsüm Tektaş ve Mehmet Tüylü katıldıkları tüm kategorilerde jüri tarafından madalya ile ödüllendirildiler.

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