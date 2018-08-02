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02 Ağustos 2018 11:19

Kapadokya Üniversitesi ve Kore Hankuk Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapıldı

Kapadokya Üniversitesi, Kore’nin önde gelen üniversitelerinden Hankuk Üniversitesi ile akademik işbirliği anlaşması imzaladı.

Kapadokya Üniversitesi ve Kore Hankuk Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapıldı

02 Ağustos 2018 11:19


Anlaşma eğitim ve araştırma alanında iki üniversite işbirliğini öngörürken, karşılıklı yayın ve kitap değişimi, ortak kitap ve süreli yayınlar çıkarılmasını, araştırmacı ve stajyer değişimi, ortak araştırma projeleri yürütülmesini ve karşılıklı çalıştay, konferans ve bilimsel toplantılar düzenlenmesini içeriyor.


Anlaşmayı Kapadokya Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ve Hankuk Üniversitesi Rektörü adına da Prof. Dr. ChongJİn Oh imzaladılar.


İmza töreninde yaptığı konuşmasında Rektör Karasar; Kapadokya Üniversitesinin bölge çalışmaları ve uzmanlığı alanında hedeflediği liderlik konumuna bu anlaşma aracılığı ile bir adım daha yaklaştığını, Kore merkezli olarak Asya Pasifik ihtisasına yöneleceklerini belirtti.




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