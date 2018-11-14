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Kapadokya Üniversitesinde ‘Hayallere Ulaşma' söyleşisi gerçekleştirildi

Kişisel gelişim ile ilgili yazdığı kitap ve verdiği konferanslarla adından sıkça söz ettiren Yazar Barış Müstecaplıoğlu’nun katılımıyla Kapadokya Üniversitesinde kişisel gelişim üzerine söyleşi gerçekleştirildi.

Kişisel gelişim ile ilgili yazdığı kitap ve verdiği konferanslarla adından sıkça söz ettiren Yazar Barış Müstecaplıoğlu'nun katılımıyla Kapadokya Üniversitesinde kişisel gelişim üzerine söyleşi gerçekleştirildi.


Yazdığı kitapların yanı sıra verdiği seminerler, konuşma yaptığı ulusal ve uluslararası konferanslar, uyguladığı programlarla tanınan Barış Müstecaplıoğlu, Kapadokya Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri ile buluşarak “Hayallere Ulaşma Rehberi” adlı kitabı ile aynı isimde düzenlenen söyleşide katılımcılara kişisel gelişimin temel prensipleri ve detayları hakkında bilgi verdi.


Hayal kurmanın öneminden bahsederek, hayallere ulaşmak için güvenilir, bilimsel, pratik ve kapsamlı bir yol haritasını söyleşide katılımcılara aktaran Müstecaplıoğlu, “Hayallerinize çok çalışarak değil fark yaratarak ulaşabilir, bir yerlere gelebilirsiniz. Bu bağlamda hayatınızda motivasyon kaynaklarınız olsun ve bu motivasyon kaynaklarınıza yer açmak için kitabımda kullandığım deyimle ‘zaman katillerinden' kurtulmayı isteyin ve harekete geçin” şeklinde konuştu.


Müstecaplıoğlu, daha sonra “Hayallere Ulaşma Rehberi” adlı kitabında yer alan konular hakkında katılımcılara bilgiler aktararak uzmanlık alanlarıyla ilgili tecrübelerini paylaştı.

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