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02 Temmuz 2017 12:33

Kapadokya’da 6 katlı peri kafe büyük ilgi görüyor

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar Kasabasında bir peribacasının içerisinde hizmet veren 6 katlı kafe, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Kapadokya’da 6 katlı peri kafe büyük ilgi görüyor

02 Temmuz 2017 12:33


Nevşehir’in Uçhisar kasabasında bulunan 6 katlı peribacası içerisinde hizmet veren kafe, turistlerin gözdesi oldu. Kafe, Kapadokya’yı ziyaret eden turistlerin akınına uğruyor. Kapadokya’ya Bursa’dan geldiklerini söyleyen Gamze ve Tuğçe Açıkgöz, böyle bir kafe olmasını hiç beklemediklerini ama gördüklerinde çok etkilendiklerini ifade ettiler. Kayseri’den ailesi ile gezmeye gelen Sude Naz Duran ise, Kapadokya’yı çok sevdiğini ve peribacasının içerisinde bulunan kafenin çok güzel olduğunu kaydetti.


35 yıldır turizmle uğraşan ve 26 yıldır kafeyi işleten Recep Erkan, kafeteryasına ilk kez gelen turistlerin hayran kaldığını ve sürekli gelmek istediklerini söyledi. Erkan, “Biz yaz mevsiminde ilk zamanlarda bu peribacasının içinde kalıyorduk. Kış mevsiminde ise evimizde kalmak için gidiyorduk. Bir süre sonra biz bu peribacasını turizme kazandırmak için çalıştık. Şuanda 6 katlı olan kafemiz büyük ilgi görüyor. Kapadokya’ya gelip de bu kafeyi gezmeyen Kapadokya’yı gezmemiş sayılır” şeklinde konuştu.




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