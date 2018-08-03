Kapadokya’da balon turları iptal edildi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından iptal edildi. Sıcak hava balon turlarına katılmak üzere bölgeye gelen yüzlerce yerli ve yabancı turist balon turlarının iptal edilmesinin ardından ise otellerine geri giderken, Göreme beldesinde bulunan Aydın Kırağan tepesinde balonları gökyüzünde fotoğraflamak üzere bekleyen onlarca kişi ise büyük hayal kırıklığına uğradı. Sabahın erken saatlerinde peribacaları ile birlikte sıcak hava balonlarını fotoğraflamak isteyen turistler, Aydın Kırağan tepesinde balon turlarının iptal edilmesiyle birlikte beldeden hatıra fotoğrafı çekinmeleri dikkatlerden kaçmadı.