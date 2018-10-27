İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kapadokya'da balonlar 4 günün ardından yeniden havalandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da yapılan sıcak hava balon turları 4 günlük aranın ardından yeniden yapıldı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da yapılan sıcak hava balon turları 4 günlük aranın ardından yeniden yapıldı.


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından olumsuz hava şartları nedeniyle 24 Ekim tarihinden itibaren, Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin üzerinde süzülerek, turistlere bölgenin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini gökyüzünden izleme imkanı sunan balon turları, hızı saatte 25 kilometreye yaklaşan rüzgar nedeniyle iptal edilmişti.


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 24 Ekim tarihinde iptal edilen sıcak hava balon turları, aradan geçen 4 günün ardından olumsuz hava şartlarının ortadan kalkmasıyla birlikte bu sabah yeniden havalandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.