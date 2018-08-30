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30 Ağustos 2018 10:42

Kapadokya’da balonlar Türk bayraklarıyla havalandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da sıcak hava balonlar bu sabah 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla havalandı.

Kapadokya’da balonlar Türk bayraklarıyla havalandı

30 Ağustos 2018 10:42


Sahip olduğu yeryüzü şekilleri nedeniyle dünyada turizme yönelik sıcak hava balonculuğunun yoğun olarak yapıldığı bölgeler arasında yer alan Kapadokya bölgesinde, bu sabah havalanan çok sayıda balonun sepetine, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı asıldı. Göreme beldesinde, turistlerin büyük ilgi gösterdiği sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlamak amacıyla sepetlerine Türk bayrağı asarak havalandı.


Yerli ve yabancı turistler, güneşin doğuşuyla başlayan ve yaklaşık 1 saat süren uçuşta, peribacalarının arasından süzülerek, hem yörenin doğal güzellikleri izlemenin keyfini yaşarken hem de bayram coşkusuna şahitlik etti.




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