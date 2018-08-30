Kapadokya’da balonlar Türk bayraklarıyla havalandı

Sahip olduğu yeryüzü şekilleri nedeniyle dünyada turizme yönelik sıcak hava balonculuğunun yoğun olarak yapıldığı bölgeler arasında yer alan Kapadokya bölgesinde, bu sabah havalanan çok sayıda balonun sepetine, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı asıldı. Göreme beldesinde, turistlerin büyük ilgi gösterdiği sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlamak amacıyla sepetlerine Türk bayrağı asarak havalandı.

Yerli ve yabancı turistler, güneşin doğuşuyla başlayan ve yaklaşık 1 saat süren uçuşta, peribacalarının arasından süzülerek, hem yörenin doğal güzellikleri izlemenin keyfini yaşarken hem de bayram coşkusuna şahitlik etti.