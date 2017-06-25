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25 Haziran 2017 09:00

Kapadokya’da bayram coşkusu gökyüzünde başladı

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Ramazan Bayramı coşkusu gökyüzünde yaklaşık 100 balonun görsel şöleni ile başladı.

Kapadokya’da bayram coşkusu gökyüzünde başladı

25 Haziran 2017 09:00


Türkiye’nin peribacaları, kayadan oyma butik otelleri, tarihi manastırları ve doğal vadileriyle ünlü turizm merkezi Kapadokya’da, sıcak hava balonları bayram tatilinde bölgeyi tercih eden yerli ve yabancı turistler için havalandı. Bayram tatilini Kapadokya’da geçirmek üzere gelen yerli turistler günün ilk ışıkları ile birlikte peribacalarını gökyüzünden kuşbakışı izlemenin mutluluğun yaşarken bölgede bayramın ilk günü yaklaşık 100 balonun havalanması adeta görsel bir şölen yaşattı.


Kapadokya bölgesinde Ramazan Bayramı’nı geçirmek üzere gelen bazı yerli turistlerin ise balonların gökyüzündeki şölenini bol bol fotoğraf çekmesi de dikkatlerden kaçmadı.


Royal Balon Genel Müdürü Mehmet Dinler, Ramazan Bayramı nedeniyle bölgede yaşanan doluluk oranının balon uçuşlarına da yansıdığını ifade ederken bayramın ilk günü yüze yakın balonun havalandığını söyledi. Dinler, "Konaklama tesislerinden ki yüzde 95 ve üzerinde olan doluluk oranları balon misafirlerine ve balonlarımıza da yansıdı. Bu sabah gün doğumu itibarıyla bölgede yaklaşık 100 balon havalandı. Kapadokya semalarında adeta görsel bir şölen oluştu. Havaların güzel gitmesi sebebiyle bayramın ikinci ve üçüncü gününde balon turlarında bir aksaklık beklemiyoruz. Konaklama oranının yüzde 95 ve üzeri olması sebebiyle sınırlı sayıda ki oda arzının biran önce tükeneceğini düşünüyoruz. Yerli misafirlerimiz ellerini çabuk tutsunlar. Stresten uzak, trafiksiz Ramazan Bayramını coşkulu bir şekilde kutlamak isteyen herkesi Kapadokya’ya bekliyoruz. Yerli misafirlerimizin her tatil de olduğu gibi bu Ramazan bayramı tatilinde de Kapadokya’ya yüksek talebi var" diye konuştu.




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