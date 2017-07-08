Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 11:12

Kapadokya’da Çin müziği rüzgarı esti

Çin’in Zhuhai kentinden bulunan Zhuhai Guqin Derneği’nden oluşan yedi kişilik sanatçı grubu Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulanan Perili Ozanlar vadisinde konser verdi.

Kapadokya’da Çin müziği rüzgarı esti

08 Temmuz 2017 11:12


Uçhisar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Çin Zhuhai Guqin Derneği sanatçıları Göreme’de bulunan Perili Ozanlar vadisinde konsere gelenlere unutulmaz bir resital sundu. Konsere Nevşehir Vali Yardımcıları Nurettin Ateş, Ahmet Soley, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici ve vatandaşlar katıldı.


Çin, Türk dostluğunu pekiştirmek adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, “Çin Zhukai kenti ve Zhuhai Guqin Derneği’nin sanatçılarından oluşan 7 kişilik heyeti Kapadokya’mıza davet ettik. Bu davetimize icabet etiler. Kendi enstrümanlarını Çin’den getirmelerini sağladık. Çin orijinal enstrümanları eşliğinde üç gün boyunca bize bir müzik şöleni sunacaklar. Bu şenlik Göreme ve Uçhisar’da gerçekleşecek” dedi.


“Konser Kapadokya turizmine katkı sağlayacak”


Konser ve devamında düzenlenecek olan etkinliklerin bölge turizmini olumlu etkileyeceğine inandıklarını dile getiren Karaaslan, “Düzenlenilen bu etkinliği Kapadokya’da Çin turizmine kesinlikle katkı sağlayacağına inanıyorum. Çünkü bu dernek sanatçı üyelerimiz hepsi aynı zamanda ülkelerinde internet fenomenleridir. Dolayısıyla 10 milyonun üzerinde Çinliye ulaşacağız. Biz burada müzik ziyafeti çekerken Çin’de bu sanatçı dostlarımızın paylaşımları ile birlikte 10 milyonun üzerinde Çinli Kapadokya’yı takip etmiş olacak” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
NEVŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:10
  • Güneş :05:17
  • Öğle :12:57
  • İkindi :16:52
  • Akşam :20:16
  • Yatsı :22:06
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!