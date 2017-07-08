Kapadokya’da Çin müziği rüzgarı esti

Uçhisar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Çin Zhuhai Guqin Derneği sanatçıları Göreme’de bulunan Perili Ozanlar vadisinde konsere gelenlere unutulmaz bir resital sundu. Konsere Nevşehir Vali Yardımcıları Nurettin Ateş, Ahmet Soley, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici ve vatandaşlar katıldı.

Çin, Türk dostluğunu pekiştirmek adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, “Çin Zhukai kenti ve Zhuhai Guqin Derneği’nin sanatçılarından oluşan 7 kişilik heyeti Kapadokya’mıza davet ettik. Bu davetimize icabet etiler. Kendi enstrümanlarını Çin’den getirmelerini sağladık. Çin orijinal enstrümanları eşliğinde üç gün boyunca bize bir müzik şöleni sunacaklar. Bu şenlik Göreme ve Uçhisar’da gerçekleşecek” dedi.

“Konser Kapadokya turizmine katkı sağlayacak”

Konser ve devamında düzenlenecek olan etkinliklerin bölge turizmini olumlu etkileyeceğine inandıklarını dile getiren Karaaslan, “Düzenlenilen bu etkinliği Kapadokya’da Çin turizmine kesinlikle katkı sağlayacağına inanıyorum. Çünkü bu dernek sanatçı üyelerimiz hepsi aynı zamanda ülkelerinde internet fenomenleridir. Dolayısıyla 10 milyonun üzerinde Çinliye ulaşacağız. Biz burada müzik ziyafeti çekerken Çin’de bu sanatçı dostlarımızın paylaşımları ile birlikte 10 milyonun üzerinde Çinli Kapadokya’yı takip etmiş olacak” diye konuştu.