Kapadokya’da deve turları büyük ilgi görüyor

Sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri ile Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya Bölgesi’nde yerli ve yabancı turistler düzenlenen deve turlarına da ilgi gösteriyor. Nevşehir’in Avanos ilçesi Paşabağlarında düzenlenen deve turlarına yerli turistlerin yanı sıra özellikle Japon ve Koreli turistler büyük ilgi gösteriyor.

Paşabağlarında kısa ve uzun deve turları düzenleyen Veysel Pişkin babadan gelen bu mesleği 30 yıldır yaptıklarını söyledi. Pişkin, “Kapadokya bölgesinde Paşabağlarında devecilik yapıyorum. Yaklaşık 30 yıldır bu mesleği yapıyoruz. Mesleğimiz babadan oğla geçme bir meslektir. Kapadokya’da peribacalarının arasında develer ile tur yapıyoruz. Bundan dolayı turistler bayağı bir ilgi gösteriyorlar. Kısa turlarımız var 3 veya 4 dakika olarak adlandırdığımız bu turlarımızı 20 liraya yapıyoruz. Daha uzun turlarımızda var. Bu da müşterilerimizin zamanına ve saatine göre değişiyor. Yerli turistlerde çocuklar büyük ilgi gösterirken yabancı turistlerde ise Japon ve Koreli turistler deve turlarımıza büyük ilgi gösteriyor” şeklinde konuştu.