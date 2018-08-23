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23 Ağustos 2018 11:34

Kapadokya’da Latin rüzgarı

Türkiye’nin önemli turizm bölgesi olan Kapadokya’da Kurban Bayramı’nda yerli turistlerin sahilleri tercih etmesiyle birlikte bölgede Latin turist rüzgarı esti.

Kapadokya’da Latin rüzgarı

23 Ağustos 2018 11:34


9 günlük Kurban Bayramı tatili ile birlikte yerli turistlerin sahilleri seçmesiyle, Kapadokya bölgesinde Latin Amerikalı turist yoğunluğu yaşanıyor. Kapadokya bölgesinde en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen Göreme Açık Hava Müzesini ziyaret eden Latin Amerikalı turistler Kapadokya’ya hayran kaldı. Özellikle Brezilya, Arjantin, Kolombiya ve Şilili turistlerin büyük ilgi gösterdiği Kapadokya Bölgesinde bayram tatili ile birlikte adeta Latin rüzgarı esti.


Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle yerli turistlerin sahil tatilini tercih ettiğini ifade ederken Kapadokya bölgesinde şuanda özelikle Latin Amerikalı turist yoğunluğu yaşandığını söyledi.




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