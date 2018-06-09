Kapadokya’da Mayıs ayında turist sayısı düştü

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya’da geçen yıla oranla turist sayısında Mayıs ayında düşüş yaşandı. Mayıs 2017 yılında 322 bin 17 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesini bu yılın Mayıs döneminde ise 280 bin 246 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Mayıs ayı içerisinde en yoğun ilgiyi 107 bin 694 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Göreme Açık Hava Müzesi olurken, Kaymaklı yer altı şehrini 53 bin 981, , Derinkuyu yer altı şehrini 36 bin 757, Hacı Bektaş Veli Müzesi’ni ise 33 bin 708 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.