Kapadokya’da muhteşem kanlı ay tutulması kendisine hayran bıraktı

Yüzyılın en büyük Kanlı Ay tutulması Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan Aşıklar Vadisi’nde büyük bir ilgiyle izlendi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Konya Bilim Merkezi tarafından düzenlenen programda yüzlerce vatandaş Kanlı Ay’ın muhteşem görüntüsünü Aşıklar Vadisi’nde izlerken programa Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’da katıldı.

Kapadokya’da Kanlı Ay görüntüsü 20.16’da başlarken tam tutulma ise saat 22.15’te meydana geldi. (COŞ-DK-Y)