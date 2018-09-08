Kapadokya’da müze ve ören yerleri zamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1 Ekim 2018 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere müze ve ören yerlerine zam yaparken zam fiyatları TÜRSAB’a gönderildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan zam sonrasında ise Kapadokya Bölgesinde turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Göreme Açık Hava Müzesi’nin fiyatı 30 liradan 45 liraya yükseltilirken Kaymaklı yer altı şehri 25 liradan 35 liraya, Derinkuyu yer altı şehri 25 liradan 35 liraya, Zelve ören yerleri 10 liradan 15 liraya, Özkonak yer altı şehri 10 liradan 15 liraya yükseltildi.

KAPTİD Başkanı Zamlara Tepki Gösterdi

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler’de yapılan bu zam uygulamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a sosyal medya hesabından yazan KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, “ Türk turizminde her şey yolunda gitmeye başlarken örneğin Göreme Açık Müzesi’nin fiyatına yüzde 50 zam yapıp 30 TL’ye çıkarmak neden? Bu yanlıştan dönüleceğini düşünmek istiyorum” ifadelerini kullandı.