Kapadokya’da sıcak hava balon turlarında turist sayısı yüzde 50 arttı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde yapılan sıcak hava balon turlarına turistlerin ilgisi geçen yıla oranla yüzde 50 arttı. Son yıllarda özellikle Latin Amerika ülkeleri olan Arjantin ve Brezilya’nın yanı sıra Çinli turistlerinde ilgisini balon turlarına ilgisinin arttığı gözlendi.

Kapadokya Bölgesinde bu sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balon turlarına katılan yerli ve yabancı turistler peribacalarını kuşbakışı izlemenin mutluluğun yaşarken balon turlarına katılamayan yerli ve yabancı turistler ise peribacalarıyla bütünleşen sıcak hava balonlarını bol bol fotoğraflaması dikkatlerden kaçmadı.

Royal Balloon Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinler yaptığı açıklamada balon turizminde geçen yıla oranla yüzde 50 bir artış yaşandığını söyledi. Dinler, “2018 yılında Türk turizmindeki olumlu gidişat balon turizmine de aynı şekilde katkı sağladı. Geçtiğimiz yıla oranla bölgedeki toplam yolcu sayısı yüzde 40 ila 50 arasında bir artış sağladı. Aynı zamanda toplam yolcu sayısındaki yabancı turistin ağırlık oranının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

“Arjantin, Brezilya ve Çinli turistler balona büyük ilgi gösteriyor”

Royal Balloon Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinler, 2018 yılında Latin Amerika ülkeleri olan Arjantin ve Brezilya’nın yanı sıra Çin’den gelen turistleri sıcak hava balonlarına ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi. Dinler, “2016 ve 2017 yılında olduğu gibi Latin Amerika ülkeleri Arjantin ve Brezilya ön plana çıkarken Asya’da ise Çin yine güçlü konumunu devam ettiriyor. Yeni pazarlar olarak Romanya ve Rusya’dan da çok olumlu sinyaller aldığımızı ve gelecek için ümit verici bir durum söz konusu olduğunu ifade edebilirim. Ramazan Bayramından sonra ise Avrupa’dan gelen gurbetçi vatandaşlarımızın da Temmuz, Ağustos aylarında oluşturduğu bir hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.