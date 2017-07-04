Kapadokya’da turistlerin balon keyfi

Yerli ve yabancı çok sayıda turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde, sıcak hava balonları büyük ilgi görüyor. Bölgede faaliyet gösteren balon firmaları peribacalarını kuş bakışı görmek isteyen turistleri, yaklaşık bin 500 metre yükseğe çıkarıyor. Kapadokya, yılın 12 ayı uçuş yapılabilmesi ve peribacaları gibi doğal güzellikleri ile dünyanın en iyi balonla uçuş noktalarından biri olarak dikkat çekiyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan uçuşlarda, yolcular gün doğumuna havada şahit olurken, tan vaktinin tüm güzelliğini ortaya çıkardığı Ürgüp, Göreme, Ortahisar, Uçhisar, Avanos ve Nevşehir’i havadan panaromik olarak görme şansını da yakalıyorlar.

Anatolian Balloons Genel Müdürü Mahmut Uluer, Kapadokya’da yapılan balon turlarına son zamanlara Güney Kore ve Çin’den gelen turistlerin büyük ilgi gösterdiğini ifade ederken, Ukrayna ve Rusya’dan da turistlerin gelmeye başladığını söyledi. Uluer, “Kapadokya’ya şuanda ağırlık olarak Güney Kore ve Çin’den turistler geliyor. Son zamanlarda Ukrayna ve Rus turistlerde bölgeyi ziyaret etmeye başladı. Bunun haricinde Endonezyalı ve Arap ülkelerinden gelen misafirlerimiz de var. Balon fiyatları içerisine dahil olduğu paketlere göre değişiklik gösteriyor. Türk misafirlerimiz genellikle 300 lira karşılığında balon turlarına katılabiliyorlar. Yabancı misafirlerimizin katıldığı programda 150 ila 300 euro arasında değişiklik gösteriyor” dedi.

Sıcak hava balonlarının sıcaklardan etkilenmediğini de söyleyen Anatolian Balloons Genel Müdürü Mahmut Uluer, balon turlarının genellikle bir saatlik yapıldığını söyledi. Uluer, “Sıcak hava balonları yapısı itibarıyla soğuk havalarda uçmaya daha elverişlidir. Ama yazın sıcak havalarda da bölgemiz hava şartları uçuşa engel teşkil etmiyor. Yalnızca kışın yaptığımız uçuşlara nazaran daha fazla yakıt tüketimi söz konusu oluyor. Ama herhangi bir engel söz konusu değil. Kapadokya’da şuanda yaygın olarak yapılan balon turu yaklaşık bir saat. Bunun içerisine otelden alış ve bırakış, kahvaltı, inişte kutlama, uçuş sertifikası takdimi dahil genel de bir saatlik uçuş programı tercih ediliyor. Bunun haricinde bir buçuk saat ve iki saatlik uçuş programları da var” diye konuştu.

“İnsan hayatı boyunca bir defa balona binmeli”

İnsanların ömrü boyunca mutlaka yapması gereken aktivitelerin başında balon turlarının geldiğini söyleyen Uluer, "Balon turu hayatınızda en az bir defa yapmanız gereken bir aktivitedir. Özellikle dünyada balon turizminin merkezi olan Kapadokya’da balona binmek insanın ömrü boyunca mutlaka yapması gerekenlerden bir tanesidir. Oldukça güvenli, emniyetli, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün denetimi ve kontrolünde Kapadokya’da balon turizmi profesyonel anlamda yapılıyor” şeklinde konuştu.