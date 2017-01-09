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09 Ocak 2017 15:49

Kapadokya’da ziyaretçi sayısı 1 milyon düştü

Kapadokya’da ziyaretçi sayısı 1 milyon düştü

09 Ocak 2017 15:49

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya’da, 2016 yılında turist sayısı 1 milyon 114 bin kişi azaldı.
Edinilen bilgilere göre, Türkiye’nin en önemli kültür turizminin yaşandığı Kapadokya bölgesi 2016 yılında adeta büyük bir kabus yaşadı. Kapadokya bölgesini 2015 yılında 2 milyon 608 bin 73 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, 2016 yılında ise 1 milyon 493 bin 493 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Açıklanan bu rakamlar sonrasında Kapadokya bölgesi 2016 yılını, 1 milyon 114 bin 580 düşüş ile kapatmış oldu.



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