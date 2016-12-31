Kapadokya’dan muhteşem kar manzaraları

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya’da kar yağışının ardından muhteşem manzaralar ortaya çıktı.

Kapadokya bölgesine dün akşam saatlerinden itibaren yağan kar yağışının ardından karlar altında kalan peribacaları büyüledi. Yerli ve yabancı turistler özellikle Uçhisar Güvercinlik Vadisi, Uçhisar Kalesi ve Göreme’de bol bol hatıra fotoğrafı çekinirken, peribacalarının eşsiz manzarası karşısında adeta büyülendiler.

Bölgeyi Eskişehir’den gezmek için gelen Mustafa Kaan Kurt, ”Kapadokya bölgesine dün geldik. Geldiğimiz gün kar yoktu. Sabah uyandığımızda kar ile birlikte uyandık. Çok güzeldi. Şimdi de bölgeyi geziyoruz. Harika bir manzara var” dedi. Samsun’dan gelen Melis isimli vatandaş ise Kapadokya bölgesine ilk kez geldiğini ve karlar altında şaşırtıcı bir güzellikle karşılaştığı için son derece mutlu olduğunu söyledi.