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21 Kasım 2017 12:29

Kapadokya’ya mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’ya mevsimin ilk karı yağdı.

Kapadokya’ya mevsimin ilk karı yağdı

21 Kasım 2017 12:29


Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine kış döneminin ilk karı yağdı. Sabahın erken saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında peribacaları güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bıraktı. Nevşehir’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yeryüzünün en ilginç yer oluşumlarından biri olarak da bilinen peribacalarına ayrı bir güzellik kattı. Peribacalarının kar altındaki hali kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Kapadokya bölgesini Çin’den ziyarete gelen Çinli turistler Türkiye’ye ve Kapadokya bölgesine hayran kaldıklarını ifade ederken karlar altında bulunan Kapadokya bölgesinin muhteşem görüntüler oluşturduklarını belirttiler.


Kapadokya bölgesinde yağan kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam edeceği öğrenildi.




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