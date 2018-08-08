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08 Ağustos 2018 12:24

Kapadokya’yı 7 ayda 1 milyon 545 bin 205 turist ziyaret etti

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini yılın ilk 7 ayında 1 milyon 545 bin 205 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya’yı 7 ayda 1 milyon 545 bin 205 turist ziyaret etti

08 Ağustos 2018 12:24


Türkiye’nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini yılın ilk 7 ayında 1 milyon 545 bin 205 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken geçen yılın aynı döneminde ise bölgeyi 883 bin 196 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.



“Temmuz ayında 309 bin 850 turist ziyaret etti”


Doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürel özellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken güzel atlar diyarı Kapadokya’yı Temmuz ayı içerisinde ise 309 bin 850 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgeyi ziyarete gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yer ise 101 bin 620 ziyaretçisi ile Göreme Açık Hava Müzesi olurken Hacıbektaş Veli Müzesi’ni 67 bin 860, Kaymaklı yer altı şehrini 50 bin 219, Derinkuyu yer altı şehrini ise 41 bin 715 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.


Kapadokya bölgesini 2017 Temmuz ayı içerisinde ise 264 bin 702 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.




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