Kapadokya’yı kendisinin çektiği 4 bin fotoğraf ile tanıtacak

Asadka, nu yöntemle Japonya’da Kapadokya bölgesini tanıtacak.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesini ziyaret eden Japon Megumi Asadka 12 gün gün boyunca Kapadokya bölgesini gezerken çektiği 4 bin fotoğrafla Japonya’yı tanıtacak. Japonya’daki yaşayanlara Türkiye’nin ve Kapadokya’nın son derece güvenliği olduğunu aktaracağını ifade eden Asadka, Kapadokya’da arkadaşlık, akrabalık ve aile bağlarını görmekten çok etkilendiğini söyledi.

Japonya’da yayına yapan Magazine Capa dergisinde yazarlık yapan Megumi Asadka, "Kapadokya bölgesine ilk kez geliyorum. Kapadokya’yı hem görmek hem de buranın kültürünü Japonya’da yansıtmak için geldim. Çocukluğumdan beri Kapadokya bölgesini duyuyordum ve burayı görmek burada ki insanları tanımak istiyordum. Sosyal medyadan Kapadokya’da balon fotoğraflarını görüyordum. Buraya ilk kez geldim ve burada iki hafta geçirdim. 4 binin üzerinde fotoğraf çektim. Burada ki insanları çok sıcakkanlı buldum. Japonya’da ki tüm insanları Kapadokya Bölgesini gezmeye davet edeceğim. Türkiye’de ve Kapadokya’da herhangi bir güvenlik sıkıntısı bulunmuyor. Buradaki insanlar çok sıcakkanlı bir kalbe sahipler. Hatta burada beni bir köpek bile gezdirdi. İnsanlar evlerine beni evlerine çay içmeye davet etti. Burada sıcakkanlı insanlar ile her an karşılaşabilirsiniz. Japonya’da ki çalıştığım dergide buranın güzelliklerini yansıtacağım ve Türk Japon ilişkilerinin güçlenmesi için çalışacağım. Burada bizim Japonya’da unutmuş olduğumuz arkadaşlık, kardeşlik ve aile bağlarını da görmüş oldum” dedi.

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil de 2016 yılında Japonya’da katıldıkları turizm fuarında Megumi Asadka ile dile getirdi. Cingil, "Japonya’da katılmış olduğumuz fuarda Megumi Asadka ile tanıştık ve burada kendisine Kapadokya bölgemizi anlatmıştık. Kendiside Kapadokya’yı çok merak ettiğini ve en kısa sürede geleceğini belirtmişti. Aradan geçen 2 yılın ardından ise Japon misafirimiz bölgemize geldi ve burada bizler kendisine destek olduk. Bundan sonra da Türk-Japon dostluğunun gelişmesi anlamında çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.