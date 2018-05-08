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08 Mayıs 2018 14:49

Kapadokya’yı Nisan ayında 320 bin 287 turist ziyaret etti

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Nisan ayında 320 bin 287 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya’yı Nisan ayında 320 bin 287 turist ziyaret etti

08 Mayıs 2018 14:49


Peribacaları, yer altı şehirleri, kayadan oyma manastırları ve sıcak hava balon turlarıyla ünlü Kapadokya bölgesini Nisan 320 bin 287 ayında yerli ve yabancı turist ziyaret etti.


Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Mustafapaşa ve Açıksaray örenyeri, Çavuşin, El Nazar, Karanlık, Gülşehir St. Jean Kilisesi, Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentlerini geçtiğimiz Nisan ayında 320 bin 287 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında 115 bin 418 ziyaretçi sayısı ile Göreme Açık Hava Müzesi oldu. Kaymaklı yer altı şehrini 63 bin 108, Derinkuyu yer altı şehrini 47 bin 66, Hacıbektaş Veli Müzesini ise 38 bin 660 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.


Kapadokya bölgesini 2017 yılının Nisan ayında ise 196 bin 827 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.




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