Kapalı sistem sulama tesisi hizmete girdi

Tarımsal sulamada su kaybını en aza indirilen ve tarımsal üretimin artırımına yönelik modern kapalı sistem sulama sisteminin uygulanacağı projeden yaklaşık 300 çiftçinin yararlanacağı belirtildi. Hacıbektaş ilçesine bağlı Karaburna köyünde düzenlenen törene; Nevşehir Vali Yardımcısı Hasan Erkal, Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Hacıbektaş Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Savaş Benli, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün, İl Genel Meclis üyeleri, Karaburna Köyü muhtarı Mehmet Ali Kepil, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hacıbektaş Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, KOP kapsamında desteklenen Karaburna Köyü Kapalı Sulama Sisteminin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunarak programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaymakam Demirer, açılış töreninde yaptığı konuşmada," KOP kapsamında Karaburna Köyü’müze kazandırdığımız Kapalı Sulama Sisteminin açılışını gerçekleştirdik. "Köyümüze ve bölgemize can suyu olacak planlı bölgesel kalkınma programımızla hem çiftçimiz hem de ülkemiz kazanacak. Suyu, toprağı, mahsulü çağdaş tarım yöntemlerini uygulayarak kaliteli tarım ürünleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Büyüyen ve gelişen Türkiye yolunda, tarım ürünlerimiz güçlü ekonomimizin sigortasıdır. KOP kapsamındaki Karaburna Köyü Kapalı Sulama Sistemimiz hayırlı ve bereketli olsun "dedi. AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe’de konuşmasında; Karaburna Köyü bize her zaman destek oldu bizde yatırımlarımızla her zaman onların yanında olduk. Biz bu birlik ve beraberlikle daha birçok açılışlarla bir arada olacağız. Çiftimize hayırlı bereketli olsun." dedi. Akabinde köy muhtarlığında açılış yemeği verildi.