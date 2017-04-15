Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce 2017 yılı yatırım programı kapsamında gönderilen ödeneğin ne şekilde kullanılacağı konusunun görüşülüp değerlendirilmesi, 07-10 Aralık 2017 tarihinde düzenlenecek olan Travel Turkey İzmir Turizm Fuarında Nevşehir’in Partner il olarak onaylanması işinin görüşülüp değerlendirilmesi, Güney Kore’nin Seul Kent’inde 01-04 Haziran 2017 tarihinde düzenlenecek olan Korea World Travel Fair Kotta Turizm Fuarına KAP- HİB’ce katılım sağlanması işinin görüşülüp değerlendirilmesi, Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliğinin 2016 yılı kesin hesabının; Birlik Tüzüğünün 16.maddesinin (a) bendi gereğince Birlik Encümeninde görüşülüp tetkik edilerek, 2017 yılı Mayıs Ayı Olağan Birlik Meclisi toplantısına gönderilmesi ile ilgili konular görüşüldü.

Toplantı dilek ve temennilerin ardından sona erdi.