Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinde Kapadokya bölgesini ziyarete gelen milyonlarca turist sosyal medya hesaplarından bölgenin güzelliklerini paylaşırken internet fenomenleri olarak tabir edilen kişilerin ise bu fenomenliklerini artık kötü yönde kullandıklarını ifade eden KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, "Turizmciler olarak bunlara dikkat etmeliyiz" dedi.

KAPTİD Başkanı Dinler, “Tabi şimdi sosyal medya günümüz çok önemli bir gerçeği oldu. Hepimizin cebinde, bilgisayarında her yerde her anımızı, yediğimizi ve her gittiğimiz yeri paylaşıyoruz. Kapadokya’da doğal görüntüsü ve sıcak hava balonlarıyla fotojenik fotoğraf veren bir bölgedir. Son 2, 3 yıl içerisinde özellikle instagram üzerinde çok güzel fotoğraflar paylaşılıyor ve bölgeye katkısı oluyor. Fakat son dönemlerde blogger olarak veya instagram fenomeni olarak tabir ettiğimiz kişiler bunu kötüye kullanmaya başladı. Artık bölge tanıtımı yapacağım diye burada iki haftasını, üç haftasını geçiren fenomenler var. Bunlara oteller tarafından prim verilmemesi gerekiyor. Otelcilere burada düşen görev ise bu tür kötü niyetli kişilere prim vermemek bununda diyalogla olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.