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08 Mayıs 2018 13:08

Kardelen Fen ve Anadolu Lisesinde mezuniyet coşkusu yaşandı

Özel Kardelen Koleji Fen ve Anadolu Lisesi’nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Kardelen Fen ve Anadolu Lisesinde mezuniyet coşkusu yaşandı

08 Mayıs 2018 13:08


Çok sayıda veli ve öğretmenin aralarında bulunduğu geniş bir katılım ile Kardelen Eğitim Kurumları konferans salonunda başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Özel kardelen Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Mürsel Mert’in açılış konuşmasıyla devam etti. Okul birincilerinin mezuniyet kütüğüne isimlerini çakmasının ardından 12. Sınıf öğrencilerine madalyaları ve temsili mezuniyet belgeleri ders ve sınıf öğretmenleri tarafından takdim edildi. Madalya töreninin akabinde genç Kardelenlerin kep atma merasimi esnasında yaşadıkları coşku ve heyecan gözlerden kaçmadı. Özel Kardelen Eğitim Kurumları konferans salonunda velilerin katılımıyla gerçekleştirilen kep atma töreninin ardından 12. Sınıf öğrencileri mezuniyet yemeği ve balosu için Uçhisar Kaya Otel’e geçtiler. Mezuniyet pastasının kesilmesiyle başlayan programda mezunlar doyasıya eğlendiler. Özellikle öğrencilerin sergilemiş oldukları erik dalı ve harmandalı koreografileri izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.




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