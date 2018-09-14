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Kardelen Koleji öğrencileri atık madde topladı

Nevşehir’de Özel Kardelen Eğitim Kurumları, ‘ Dünyaya Bir İyilik Yap, Geri Dönüşüme Destek Ver’ projesi ile büyük okulunda ve parklarda geri dönüşüm farkındalığı oluşturdu.

Nevşehir'de Özel Kardelen Eğitim Kurumları, ‘ Dünyaya Bir İyilik Yap, Geri Dönüşüme Destek Ver' projesi ile büyük okulunda ve parklarda geri dönüşüm farkındalığı oluşturdu.


15 Eylül Dünya Geri Dönüşüm günü dolayısıyla Kardelen Koleji öğretmenleri ve öğrencilerinin ‘Atık Toplama ve Farkındalık' etkinliği Hukukçular Konağı ve İkizler Cafe bahçelerinde gerçekleştirdikleri etkinlik öğrenci velilerinde de destek gördü. Kardelen Koleji'nin gerçekleştirdiği atık toplama ve farkındalık etkinliğinde atık toplayan öğrenciler ödülleri olan dondurmalar ikram edildi. Kardelen Koleji Beden Eğitimi öğretmenlerinin de düzenledikleri sokak oyunları ile çocuklar hem çok eğlendi hem de atık toplayıp farkındalık oluşturdu.


Kardelen Koleji,sık sık gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile Nevşehir halkının da takdirini toplaya devam ediyor.

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