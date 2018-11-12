Kardelen Koleji'nde “Annem 40 yaşında babaannem 20” tiyatro oyunu sergilendi

Nevşehir Özel Kardelen Koleji'nde “Annem 40 yaşında babaannem 20” isimli tiyatro oyunu sergilendi.

Kardelen Koleji konferans salonunda sahnelenen “Annem 40 Yaşında Babaannem 20” tiyatro oyunun oyuncu kadrosunda Ercüment Doğan, Suzan Aksoy, Kemal Kuruçay, Fırat Çöloğlu, Müge Uyar, Ayça İnci yer aldı. Güçlü kadrosu ve özgün konusu ile Kardelen Koleji konferans salonunda sahne alan “Annem 40 Yaşında Babaannem 20” adlı tiyatro oyununu AK Parti Nevşehir Milletvekili ve Kardelen Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Menekşe, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, KADEM Temsilcisi ve Başhekim Dt. İlkay Akün, Kardelen Koleji Yönetim Kurulu Üyeleri, Kardelen Koleji Okul Müdürleri ve çok sayıda tiyatro sever izledi.

Tiyatro oyununda “Necmi ile Nevin annelerini on yıl önce kaybedip babaları tarafından büyütülen iki kardeştir. İşte bu yüzden ergenlik çağına gelip hayatlarını yaşamak istediklerinde babalarını yalnız bırakamamaktan şikâyet ederler. Ve babalarını evlendirmeye karar verirler. Ama bilmedikleri bir şey vardır; babaları zaten kendisinden bir hayli küçük, hatta kızı yaşında birine âşıktır ve onunla evlenmek istemektedir. Bunu öğrenen çocuklar babalarına çok sinirlenip onu bu evlilikten vazgeçirmek için ellerinden geleni yaparlar” konusu anlatıldı.