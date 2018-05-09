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09 Mayıs 2018 13:42

Kardelen Kolejinde diyabet eğitimi verildi

Özel Kardelen Koleji öğretmen ve öğrencilerine Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından ‘Çocuklarda Diyabet’ konulu seminer düzenlendi.

Kardelen Kolejinde diyabet eğitimi verildi

09 Mayıs 2018 13:42


Özel Kardelen Koleji İlköğretim öğrenci ve öğretmenlerine yönelik düzenlenen, diyabetli çocukların erken teşhisi, şeker koması, şişmanlık, diyabeti kontrol altına almak ve yönetmek, sağlıklı beslenme ve diyabet konu başlıkları altında düzenlenen eğitim semineri, Kardelen Koleji konferans salonunda Halk Sağlığı Sorumlu Hekimleri Hicran Bağcı ve Zerrin Yüce tarafından verildi.


Eğitim semineri soru cevap şeklinde ilerledi. Kardelenli öğrenciler de seminerden oldukça memnun kaldıklarını ifade ettiler.




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