Kardelen Koleji’nde karne sevinci

Kardelenler karne sevinçlerini öğretmenleri ve velileri ile hep beraber yaşadılar.

2017-2018 Eğitim- Öğretim yılını başarılı bir şekilde tamamlayan Kardelenli öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Öğretmenlerinin elinden karnelerini ve hediyelerini alan öğrenciler tatile uğurlandı. Kardelenler, dönem boyunca verdikleri emeklerin karşılığı karnelerini almanın mutluluğu içindeydi.

Kardelen Koleji Kampus alanında düzenlenen törende İlköğretim Müdürü Faruk Çamcı, Kardelenli öğrencilere tatillerini nasıl değerlendirmeleri gerektiği, velilerin karne değerlendirmelerinde hangi yolu izlemeleri hususunda açıklamalarda bulundu. Bununla beraber öğrencilere yaz tatilinde bol bol dinlenmelerini aynı zamanda da derslerini de ihmal etmemeleri gerektiğini dile getirdi.

Kardelen Koleji Kampusunda düzenlenen tören İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.