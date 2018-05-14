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14 Mayıs 2018 13:22

Kardelen Kolejinde mezuniyet sevinci

Özel Kardelen Koleji 8.

Kardelen Kolejinde mezuniyet sevinci

14 Mayıs 2018 13:22

sınıf öğrencileri konferans salonunda düzenlenen programla mezuniyet sevincini yaşadı.


Kardelen Koleji Konferans Salonunda gerçekleştirilen kokteyl sonrası başlayan mezuniyet programına çok sayıda öğrenci velisi katıldı. Kardelen Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Menekşe’nin açılış konuşmasını yaptığı 8. Sınıflar mezuniyetinde “Çocuklarımız eğitim hayatlarının ortalarındalar. Dolayısıyla gelecek zamanı çok iyi değerlendirmeleri gerekmektedir. Kendi hayatlarının bir noktada kararını verecekler. Çocuklarımıza özellikle diyorum ki çalışmak, çalışmak, çalışmak. Hedeflerine ulaşabilmeleri için tek şey çalışmak. Eğitim hayatlarında da başarılar diliyorum” dedi.


Kardelen Ortaokulu 24. Dönem mezuniyetine değinen Kardelen Koleji İlköğretim Müdürü Faruk Çamcı’da konuşmasında en kalabalık ve en başarılı öğrenci grubu olduğunu söyleyerek başarılar diledi.


Konuşmaların ardından ise öğrenciler mezuniyet belgelerini alırken kep atarak mezuniyet sevinicini yaşadılar.




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