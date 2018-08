Kardelen Koleji’nde sınav kurs bilgilendirme toplantısı yapıldı

Nevşehir’in Özel Kardelen Fen ve Anadolu Lisesinde sınav ve kurs bilgilendirme toplantısı yapıldı

Özel Kardelen Fen ve Anadolu Lisesinde 12. sınıf öğrenci velilerine yeni sınav sistemi ve kurs bilgilendirme toplantısı yapıldı. Rehberlik Servisi tarafından yeni sınav sistemiyle ilgili bilgilendirilmenin yapılmasıyla başlayan toplantı, Özel Kardelen Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Mürsel Mert’in yıl içerisinde izlenecek yollar ve süreç içerisinde alınması gereken önlemler hususunda öğrenci velilerini bilgilendirmesi ile devam etti. Özel Kardelen Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Mert, “Kurumumuzda gerçekleştirilecek olan kurslarda her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimizi sınava eksiksiz bir biçimde hazırlayabilmenin gayesindeyiz. Tamamı hem okul hem de dershane tecrübesine sahip, sınav konusunda uzman lider eğitim kadromuzun desteği ile öğrencilerimizin ihtiyaç duyabileceği her türlü hususta onların yanındayız. Öğrencilerimizin kurslara devamı halinde ekstradan özel ders almalarına gerek kalmayacak şekilde planlarımızı yaptık. Bu yıl da her yıl olduğu gibi -tabiri caizse- işin mutfağından yetişmiş eğitimciler olarak üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde gerçekleştireceğiz” dedi.

Ayrıca branş öğretmenlerinin kendi derslerini tek tek ele aldığı toplantıda tüm dersler hususunda da velilere bilgilendirme yapıldı.