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Kardelen'de değerler eğitimi projesi devam ediyor

Özel Kardelen Koleji İlköğretim öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen ‘Değerler Eğitimi’ devam ediyor.

Özel Kardelen Koleji İlköğretim öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen ‘Değerler Eğitimi' devam ediyor.


Değer Eğitimi Projesi çerçevesinde öğrencilere dini, ahlaki ve milli değerleri kazandırmak amaçlanıyor. Öğrencilerin sorumluluklarını taşıyabilecekleri seçimler yapabilmelerine imkan sağlayacak bilgi, beceri ve yeteneklerin geliştirilmesi hedeflenen proje yeni eğitim öğretim yılında da çeşitli faaliyet ve çalışmalarda bulunulacak.


Kardelen Koleji İlköğretim rehberlik servisinin yürüttüğü ‘Değerler Eğitimi' kapsamında düzenlenen “saygı” ile ilgili kompozisyon yarışmasında sınıfların birincilerine başarı belgesi verildi.

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