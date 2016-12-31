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31 Aralık 2016 15:46

Karlar altında Kapadokya’da balon turu

Karlar altında Kapadokya’da balon turu

31 Aralık 2016 15:46

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya’da yoğun kar yağışının ardından yerli ve yabancı turistler balon turuna katıldı.
Kapadokya’da yağan yoğun kar yağışının ardından bugün öğle saatlerinde havalanan balon turlarına katılan yerli ve yabancı turistler peri bacalarını muhteşem bir görüntü altında gökyüzünden izleme fırsatı buldu. Göreme’den havalanan balonlar yaklaşık bir buçuk saat boyunca havada kalırken balon turuna katılan yerli ve yabancı turistler bu anı bol bol fotoğraf çekinerek ölümsüzleştirdi.
İstanbul’dan Kapadokya’ya gezmeye gelen Melis Çürük isimli vatandaş, kendisinin ilk kez balona bindiğini ve çok heyecanlı olduğunu söyledi. Çürük, “Vallahi çok heyecanlıyım. Daha öncede Kapadokya’ya gelmiştim ama ilk kez balona bineceğim Çok heyecanlıyım ve biraz korkuyorum. Ancak Kapadokya’yı muhteşem kar manzarası eşliğinde gökyüzünden izleyeceğim için çok mutluyum” dedi. Özlem Çürük isimli vatandaş ise "Büyüleyici bir manzara bekliyorum. Çok heyecanlıyım ilk kez balona bineceğim" diye konuştu.



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