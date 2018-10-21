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Kayalıklara düşen genci UMKE ekipleri kurtardı

NEVŞEHİR (İHA) – Nevşehir’deki Kapadokya bölgesinde bir genç düştüğü kayalıklardan, UMKE arama kurtarma timi tarafından kurtarıldı.

NEVŞEHİR (İHA) – Nevşehir'deki Kapadokya bölgesinde bir genç düştüğü kayalıklardan, UMKE arama kurtarma timi tarafından kurtarıldı.


Hafta sonu tatili için arkadaşlarıyla birlikte Konya'dan Nevşehir'e gelen Rıdvan I. (20), Paşabağları mevkiinde gezdikleri sırada dengesini kaybederek 10 metrelik kayalık alana düşerek yaralandı. Düştüğü alanda yaralanarak mahsur kalan gence arkadaşları yardım etmek istedi ancak başarılı olamadı. Peribacaları arasında yaklaşık 2 saat mahsur kalan Rıdvan I.'nın arkadaşlarının 112 Acil'i arayarak yardım istemeleri üzerine olay yerine gelen Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE dağ arama kurtarma timi, genci kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Rıdvan I. düşerek mahsur kaldığı alana kayalıklara halat bağlayarak inen UMKE görevlisi, gencin başına kask taktıktan sonra genci halata bağlayarak yukarı çekti.


Kendisini kurtaran UMKE görevlilerine teşekkür eden genç ayakta yapılan tedavisinden sonra jandarma görevlilerine ifade verdi.

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