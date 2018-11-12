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Kayseri'de kayıp olarak aranan çocuklar, Nevşehir'de hırsızlık suçundan yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir’de iki ayrı büfede hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir'de iki ayrı büfede hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Cami Cedit Mahallesinde bulunan iki ayrı büfeden 600 lira çalan ve büfelere zarar veren M.K, H.A.A. ve Y.G. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin yapılan üst aramasında 1 adet kuru sıkı tabanca, şarjör ve 386 lira 8 kuruş ele geçirildiği öğrenilirken M.K., H.A.A. ve Y.G.'nin yapılan GBT kontrollerinde Kayseri'de kayıp şahıs olarak arandıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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