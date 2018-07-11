Kent Konseyi’nin 12. Olağan genel kurul toplantısı yapıldı

Olağan Genel Kurul Toplantısı, Nevşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’in de katıldığı Olağan Genel kurul, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve sonrasında İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

12. Olağan Genel Kurul toplantısının açılışında konuşan Nevşehir Kent Konseyi Başkanı Mustafa Özdemir, Kent Konseyi’nin ülkemizin de taraf olduğu uluslararası antlaşmalar çerçevesinde oluşturularak görev alanlarının belirlendiğini söyledi.

Özdemir, Kent Konseyinin kent hayatında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilerek yaygınlaştırılması, kentin hak ve hukukunun korunması, kent planlanması, sürdürülebilir kalkınma düzeyine ulaşma, çevreye karşı duyarlılığının artırılması, sosyal yardımlaşma ve dayanışma ruhunun artırılmasının yanı sıra, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, kent ve yaşam kalitesini geliştiren bir toplu girişim, yerel demokratikleşme ve kalkınma projesi olduğunu söyledi.

Olağan Genel Kurul toplantısında daha sonra Kent Konseyi’nin Gençlik Meclisi ve Kadın Meclisi olarak 2018 yılındaki çalışmalar anlatıldı.

“İstişarelerle Ortak Akılı Ortaya Koymaya Çalışıyoruz”

Nevşehir Kent Konseyi üyelerinin istek ve dileklerini ifade etmelerinin ardından konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Belediyesi olarak istişare ve ortak akıl değerlerine önem veren bir mekanizmayı ortaya koymaya özel bir önem verdiklerini ifade etti. Kent Konseyi’nin şehrin çatı katında bulunan en önemli oluşum olarak ele aldığını vurgulayan Belediye Başkanı Atilla Seçen, kısa süreçte ortaya konulan çalışmaları konsey üyeleri ile paylaştı. Seçen “ 2 aylık bir süreç içerisinde halkımızla ve sivil toplum teşkilatlarının yöneticileriyle istişareler yaparak ortak akılı ortaya koyan bir mekanizmayı ön planda tutmaya özel bir önem veriyorum. Şehrimizde öncelikli olarak acil olarak yapılası gereken çalışmaları toparlamaya ekip arkadaşlarımızla birlikte devam ettiriyoruz” dedi.