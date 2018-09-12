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Kırmızı ışık ihlali ölüm getirdi: 2 ölü, 3 yaralı

Nevşehir’de iddiaya göre kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Nevşehir'de iddiaya göre kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Nevşehir-Uçhisar kavşağında meydana gelen trafik kazasında Mustafa A. yönetimindeki 50 FA 093 plakalı kamyon ile Fuat A. yönetimindeki 50 NE 098 plakalı otomobil kırmızı ışık ihlali sonrasında çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Havva Avvuran (58) ile 8 yaşındaki Furkan Özen hayatını kaybetti. Kazada yaralananlar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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