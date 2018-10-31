Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Civelek, Başkan Seçen'i ziyaret etti

Türk Kızılayı Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek ve yönetim kurulu üyeleri, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'e iade-i ziyarette bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Türk Kızılayı Genel Merkezi tarafından Türk Kızılayı Nevşehir Şube Başkanlığı görevine getirilen Ercan Civelek, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Atilla Seçen'e iade-i ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Belediye Başkanı Seçen, Türk Kızılayı'nın hizmet ağının sadece Türkiye ile sınırlı kalmadığını , dünyanın neresinde olursa olsun doğal afet başta olmak üzere mağdur olan, dili, dini, rengi ve ırkı ne olursa olsun tüm insanlığı içerisine alan bir düzeyde genişlettiğine vurgu yaptı.

Türkiye'nin tüm dünyaya insanlığı taşıyan en önemli kuruluşlarından biri olan Türk Kızılayı'nın çalışmalarını büyük bir mutluluk içerisinde takip ettiğini ifade eden Seçen, Türk Kızılayı'nın bu alanda sürdürdüğü çalışmalara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Türk Kızılayı Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek'de sosyal yardım ağını her geçen gün genişleten Türk Kızılayı'nın Nevşehir'de de etkin bir şekilde sürdürmesi adına ellerinden gelen çabayı ortaya koyduklarını ifade etti.