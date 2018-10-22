Kızılay yönetimi, Vali Aktaş'ı ziyaret etti

Kızılay yönetim kurulu başkanı Ercan Civelek ve yönetim kurulu üyeleri Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Kızılay Genel Merkezince yapılan atamanın ardından yeni görevine başlayan Türk Kızılay Derneği Nevşehir Şubesi Yeni Başkanı Ercan Civelek ve yeni yönetim kurulu üyelerini makamında kabul eden Vali Aktaş, kendileri ile bir süre sohbet ederek, yeni yönetime çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Başkan Civelek'e ve heyetine teşekkür etti. Türk Kızılay Derneği Nevşehir Şubesi Başkanı Civelek ise, kendilerini ve yönetimini kabullerinden dolayı Vali Aktaş'a teşekkür ederek, yürütecekleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi.