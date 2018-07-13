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13 Temmuz 2018 13:26

Köpek presleme olayına Acıgöl Belediyesinden yalanlama

Sosyal paylaşım sitelerinde, Acıgöl Belediyesi işçilerinin köpekleri çöp arabasını koyup, presleyerek öldürdüğü iddiaları üzerine Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, bunların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Köpek presleme olayına Acıgöl Belediyesinden yalanlama

13 Temmuz 2018 13:26


Aracın çöp toplama aracı olmadığını, sokak hayvanlarını toplamak için kullanılan başka bir amaçla da kullanılmayan eski bir araç olduğunu söyleyen Ertaş, aracı gazetecilerin incelemesini sağlayarak, yapılanın algı operasyonu olduğunu belirtti.


Ertaş, “Böyle bir konuyla gündeme gelmekten dolayı üzgünüz. Olayın gerçekleştiği gün birkaç vatandaşımız bir sokak köpeğinin saldırgan tavırlar sergilediği yönünde ihbarda bulunmuş. Görevlilerce vatandaşın rahatsızlığını gidermek amacıyla hayvan aparatı ile köpek yakalanıp araca konulmuştur. Köpeğin üzerindeki ufak yaralar belediyede tedavi edilip, yemek yedirilip ilçenin başka bir yerine bırakılmıştır. O araç çöp toplama aracı değildir. Belediyemizin imkanları çerçevesinde köpek toplama aracı olarak kullanıyoruz. Kanunen sokak hayvanlarını kapalı araçla toplamak gerekiyor. Görüntüde hayvan presleniyor gibi algı oluşturuluyor ama yakalanan köpek kapak kapatılırken dışarı çıkmak istediği için hayvan yakalama aparatı ile ayaklarının zarar görmesin diye kurtarılması için yapılıyor. Biz yakalama ile ilgili usulü tasvip etmiyoruz, bu nedenle gerekli idari soruşturma başlatıldı” dedi




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