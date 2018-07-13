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13 Temmuz 2018 13:11

Köpekleri canlı canlı çöp kamyonuna atıp öldürdüler

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde çekilen ve iki temizlik görevlisinin sokak köpeklerini döverek, çöp kamyonunda presleyerek öldürdüğü görüntüler büyük tepki topladı.

Köpekleri canlı canlı çöp kamyonuna atıp öldürdüler

13 Temmuz 2018 13:11


Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde meydana geldiği öğrenilen olayda, iki temizlik işçisi çöp arabasının arkasına attığı sokak köpeklerine ellerindeki sopalarla vurdu ve presleyerek ölümüne neden oldu. Bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülenen olay, sosyal medyada yayınlanınca hayvanseverlerin büyük tepkisine neden oldu.


11 Temmuz akşamı meydana gelen ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerde iki temizlik işçisi, çöp arabasının arkasına attıkları sokak köpeklerine defalarca vuruyor. Çöp arabasının arkasına iyice sıkışan sokak köpekleri, bir işçinin pres makinesini çalıştırması sonucunda hayatını kaybediyor.




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