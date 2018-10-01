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Köpekleri dövüştürdüler, çocuklara izlettirdiler

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyünde bir grup tarafından yaptırılan köpek dövüşü çocuklara da izlettirildi.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyünde bir grup tarafından yaptırılan köpek dövüşü çocuklara da izlettirildi. İnsanın kanını donduran görüntüleri çocuklar ellerindeki cep telefonuyla kaydetti.


Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyünde boş araziye araçlarıyla gelen onlarca kişi köpekleri dövüştürdü. Köpeklerin dövüşünü ellerindeki cep telefonlarıyla kaydedenlerin yanında küçük çocukların da bulunması büyük dikkat çekti.


Köpekleri acımasızca dövüştürenler, cep telefonlarıyla kaydettikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Hayvanseverlerin büyük tepkisine neden olan görüntüler, tepkilerin artması sonrasında kaldırılırken, hayvanseverler köpekleri dövüştüren ve çocuklarına izlettirenler hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

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