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18 Haziran 2017 15:47

Kudüs Patriği 3. Teofilos Kapadokya’da Pazar ayini yönetti

Kudüs Patriği 3.

Kudüs Patriği 3. Teofilos Kapadokya’da Pazar ayini yönetti

18 Haziran 2017 15:47

Teofilos Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde Pazar ayini yönetti.


Teofilos Türkiye’nin önemli inanç, kültür, doğa ve manzara turizm merkezlerinden olan Kapadokya’da Pazar ayinini yönetti. Kudüs Patriği Teofilos’un yönettiği Pazar ayinine Fener Rum Patriği Bartholomeos’un yanı sıra İtalya ve Kıbrıs Rum Kesimi’nden gelen kilise yöneticileri katıldı.


Teofilos, tarafından yönetilen pazar ayinine geçtiğimiz yıllara göre katılımın az olduğu gözlendi. Ayine İstanbul’dan ve Atina’dan yaklaşık 50 kişi katılırken, 2 saat süren ayinde Patrik 3. Teofilos tarafından şaraba bandırılan ekmek ayine katılanlara tattırıldı.


Ayin sonrasında Rumca ve Türkçe olarak konuşan Patrik Bartholomeos, kendilerine destek veren hükümete teşekkür ederken, Müslüman aleminin Ramazan ayını ve Bayramını kutladı. Patrik Bartholomeos, “Kapadokya’nın bu güzel kasabasında bir kez daha bulunmaktan dolayı son derece mutluyuz. Bu güzel günde Teofilos hazretleri ve İtalya’dan gelen yüksek din adamları da bizimle beraber bulunmaktadır. Ayrıca Kıbrıs Ortodoks kilisesinden bir temsilci bizimle birliktedir. Müslüman kardeşlerimizin 11 ayının sultanı Ramazan ayını oruç ve ibadetle layıkıyla idrak ettikleri bu dönemde mutluluklarını tüm kalbimizle paylaşmaktayız. Tek tanrı inancına sahip dinler arasında pek çok ortak nokta bulunduğunu ve orucun onlardan biri olduğunu hatırlatmak isteriz. Birlik ve beraberliği, dayanışmayı, refahı, huzuru sağlayan sevgi ve kardeşlik bu topraklardan eksik olmasın. İyi Ramazanlar, iyi bayramlar dilerim” diye konuştu.




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