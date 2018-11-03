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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kapadokya'da gezi ve incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya bölgesinde gezi ve incelemelerde bulundu.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir'de resmi ziyaretlerin ardından Kapadokya bölgesinde incelemelerde bulundu. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar Güvercinlik vadisini ziyaret eden Bakan Ersoy daha sonra ise Göreme Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti. Burada müze görevlilerinden bilgiler alan Bakan Ersoy daha sonra ise Paşa Bağlarında bulunan Jandarma Karakolunu ziyaret etti. Burada karakol anı defterini imzalayan Bakan Ersoy ardından Paşa Bağlarında incelemelerde bulundu.


Paşa Bağları ziyaretini ardından Avanos ilçesine geçen Bakan Ersoy burada çanak yapımını izledi. Çanak ustası Şaban Topuz'dan çanak yapımı hakkında bilgiler de alan Bakan Ersoy daha sonra dünyanın tek yer altı müzesi konumunda bulunan Güray Müze'yi ziyaret etti. Müze yetkililerinden bilgiler alan Bakan Ersoy daha sonra ise halı dokuma mağazasını ziyaret etti.

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